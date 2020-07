PSG : ASSE, OL, Paris humilie le foot français

Dans : PSG.

A un match de remporter tous les trophées mis en jeu en France cette saison, le PSG démontre une nouvelle fois qu’il n’a aucun rival dans l’hexagone.

L’Olympique Lyonnais va tenter de prouver le contraire ce vendredi en finale de la Coupe de la Ligue. Et l’OL aura probablement sa chance, car il y a une chose que les Parisiens redoutent particulièrement. Ce sont les blessures, à l’image de celle contractée par Kylian Mbappé sur un gros tacle de Loïc Perrin face à l’AS Saint-Etienne vendredi dernier. Résultat, le Paris SG pourrait bien jouer sans forcer son talent, et laisser de l’espoir à l’OL comme ce fut le cas pour les Verts, qui n’ont pas été loin de marquer malgré leur infériorité numérique. Un comportement qui agace au plus haut point Jean-Michel Larqué, pour qui c’est une preuve de plus que le football français ne vaut plus grand chose.

« Je n’ai pas été bouleversé par PSG-ASSE. C’était un petit PSG… Chaque fois que le PSG joue, j’entends dire que ça joue viril. Mais oh, c’est du foot, on s’engage ! J’entends dire que le PSG pourrait se préserver vendredi. C’est hallucinant ! Le PSG est dans le top 8 européen, fait une finale de Coupe de la Ligue et va calculer ? C’est une catastrophe. Le foot français est tombé bas », a livré le consultant dans les colonnes du Progrès. Le risque est en effet de voir le PSG s’imposer sans forcer son talent, et démontrer que les matchs en France pour lui ne sont qu’un simple échauffement pour la Ligue des Champions. Dans ces cas-là en effet, il serait bête de se blesser pour un échauffement…