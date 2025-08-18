PSG ‍: Asensio vendu le 31 août, Paris a un plan étonnant 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Placé sur la liste des indésirables, Marco Asensio n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Le PSG ne cède toutefois pas à la panique, car le milieu offensif espagnol a des courtisans, dont un très étonnant.

Auteur d’une demi-saison mitigée en prêt à Aston Villa, Marco Asensio est de retour au Paris Saint-Germain cet été. Mais à un an de la fin de son contrat, l’international espagnol de 29 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG dispose de suffisamment de joueurs à ce poste et n’a pas l’intention de réintégrer l’ex-joueur du Real Madrid. Un départ cet été est vivement souhaité par la direction parisienne afin d’économiser l’imposant salaire de Marco Asensio sur sa dernière année de contrat. Des pistes turques ont été chaudes mais n’ont finalement pas abouti pour l’homme aux 38 sélections avec l’Espagne.

Asensio à Majorque en fin de mercato ?

De quoi susciter un peu d’inquiétude à Paris, où l’on redoute de voir Marco Asensio rester un an sans jouer dans la capitale. Un petit poucet de la Liga pourrait toutefois être la solution à ce problème selon le site El Gol Digital, qui nous apprend que Majorque est très chaud à l’idée de faire venir Marco Asensio. Le média révèle que le club qui a terminé 10e de Liga en 2024-2025 suit la situation de l’ancien Madrilène depuis le début de mercato. Et si les dirigeants du club Rouge et Noir ne pensaient pas avoir la moindre chance dans ce dossier, ils commencent à y croire en constant que Marco Asensio n’a toujours pas trouvé de club à deux semaines de la fin du mercato.

El Gol Digital indique par ailleurs que Majorque compte attendre les derniers jours du mois d’août pour tenter une offensive afin de récupérer Marco Asensio à moindre coût. L’idée est de le faire venir gratuitement, via un prêt ou grâce à une résiliation de contrat, sans payer toutefois payer l’intégralité de son salaire, hors de portée pour un club tel que Majorque. L’équation ne sera cependant pas simple à résoudre car pour le PSG, prêter un joueur dont le contrat arrive à expiration un an plus tard n’a évidemment aucun intérêt. Mais les deux clubs pourraient travailler main dans la main afin de trouver une solution arrangeante pour tout le monde. Un élément sera en revanche crucial, la volonté du joueur. Et rien ne dit pour l’instant que Marco Asensio acceptera de perdre autant en standing en passant du PSG à Majorque.