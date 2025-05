PSG-Arsenal ‍: Une gigantesque surprise annoncée

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans le cadre de la demi-finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, le Parc des Princes affichera complet. L'occasion rêvée pour Romain Mabille, président du Collectif Ultra Paris, de promettre tifo exceptionnel.

Après une courte mais non moins importante victoire face à Arsenal à l'Emirates Stadium (0-1), c'est au tour du Paris Saint-Germain de recevoir dans le cadre du match retour des demi-finales de la Ligue des champions. Au bout de cette soirée qui s'annonce déjà bouillante, les deux formations adverses ont l'opportunité de glaner leur ticket pour la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, laquelle se jouera à Munich à la fin du mois de mai. Pour l'occasion, Romain Mabille, président du Collectif Ultra Paris, a confirmé à Ici Paris Ile-de-France que le spectacle serait assurément grand dans les tribunes.

La tribune Auteuil, le spectacle dans le spectacle

Sur le rectangle vert, les 22 acteurs sauront indéniablement nous offrir une belle opposition. Arsenal doit revenir au score et donc enflammer le match, tandis que le PSG doit conserver son avance sans pour autant dénaturer son jeu. Mais dans les tribunes, le spectacle devrait être au rendez-vous. « Je suis aussi tendu qu'impatient. On a travaillé dur. On a décidé de se mettre à la hauteur de l'événement. Le tifo ? Il va plaire à l'ensemble des supporters du PSG. On veut mettre en valeur la ville, le club et pousser les joueurs », a lancé Romain Mabille à Ici Paris Ile-de-France. Le président du CUP annonce qu'un énorme tifo qui occupera les deux étages de la tribune Auteuil a été conçu pour l'occasion.

On apprend d'ailleurs que plus de 400 bénévoles s'activent quotidiennement depuis plus de trois semaines pour donner vie à cette immense bâche. « Le PSG est plus soudé, il nous ressemble avec des joueurs qui vont au combat, qui jouent tous ensemble. Il y a une mentalité qui s'est créée cette année et c'est pour ça qu'on y croit encore plus », conclut d'ailleurs le leader des ultras parisiens. Une soirée qui s'annonce déjà dantesque.