PSG ‍: Arsenal a trois raisons de croire au miracle

L’optimisme n’est pas vraiment de rigueur à Arsenal après la défaite face au PSG en demi-finale aller de Ligue des Champions (0-1). Les Gunners ont toutefois trois bonnes raisons de croire au miracle.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a une fois de plus impressionné l’Europe en s’imposant 0-1 sur la pelouse d’Arsenal. Plus encore que le résultat, c’est la domination des hommes de Luis Enrique en première mi-temps qui a fait forte impression. Plus dans la gestion après le repos, le PSG a effectué un premier acte qui a envoyé un message fort à tout le monde dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Dominateur face au Real Madrid en quart de finale, Arsenal s’est contenté de deux grosses occasions à domicile et d’une possession trop stérile contre Paris. Malgré tout, quelques motifs d’espoir permettent au club londonien d’y croire à une semaine du match retour au Parc des Princes.

Le média britannique The Standard révèle que dans un premier temps, le retour de Thomas Partey est vu à Arsenal comme un élément capital dans l’optique du match retour. D’abord car le Ghanéen est la pierre angulaire du milieu de terrain d’Arsenal, mais aussi car son retour va permettre à Mikel Arteta de repositionner Mikel Merino en pointe et Declan Rice plus haut sur le terrain. Un retour capital qui permet à Arsenal d’envisager un scénario plus favorable au Parc des Princes la semaine prochaine. A contrario, les Gunners misent sur une possible absence d’Ousmane Dembélé pour voir leurs chances de qualification augmenter. L’attaquant tricolore, buteur dès la 3e minute à l’Emirates Stadium mardi soir, est sorti blessé.

Arsenal croit en une victoire au Parc des Princes

Rien ne très grave à priori, mais sa situation reste à surveiller et l’ancien Barcelonais demeure incertain selon Luis Enrique. De quoi faire un peu plus espérer les Anglais, qui misent aussi sur la fragilité de la défense du PSG en Ligue des Champions cette saison. En effet, The Standard rappelle à quel point Gianluigi Donnarumma est le MVP du Paris SG pour le moment dans cette phase finale de C1, ce qui prouve que la défense parisienne est loin d’être infranchissable. Trois éléments majeurs qui permettent à Arsenal d’envisager une remontée mercredi au Parc des Princes, et d’espérer une qualification pour la finale.

Pour Arsenal, il faudra toutefois élever son niveau de jeu, car les Gunners ont globalement livré une prestation trop décevante devant leur public mardi. Pour se qualifier en finale de Ligue des Champions, il faut le mériter et les coéquipiers de William Saliba devront produire bien davantage pour bousculer une équipe telle que le PSG, ce dont Mikel Arteta a sans doute bien conscience.