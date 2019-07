PSG : Areola trop faible pour Paris, il répare une injustice

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Aux yeux de nombreux observateurs, Alphonse Areola n’a clairement pas les épaules pour devenir le gardien titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Visiblement, Leonardo partage cet avis puisque selon Soccer Link, le directeur sportif brésilien cible André Onana et Gianluigi Donnarumma afin de garder les buts franciliens la saison prochaine. En attendant, c’est tout de même le Français qui est le numéro un de Thomas Tuchel, devant Kevin Trapp, sans pour autant faire l’unanimité.

Néanmoins, selon François Manardo, les critiques à l’égard d’Alphonse Areola sont injustes, notamment car l’international tricolore n’a jamais été placé dans des conditions optimales dans la capitale. « Areola a surtout besoin d’un statut, et particulièrement à ce poste ! Depuis le début de sa carrière au haut niveau et ça passe aussi par l’équipe de France, c’est un gardien qui n’a pas de statut ! Les qualités il en a et il peut mieux faire, certainement, mais il n’a pas ce statut. Son absence de statut le pénalise » a regretté le consultant de RMC, pour qui Alphonse Areola n’est pas responsable à 100 % de son rendement moyen, qui ne convainc pas le PSG de lui offrir le rôle de n°1 incontesté à l’aube de cette nouvelle saison.