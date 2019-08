PSG : Areola part, Navas arrive, Fred Hermel hallucine !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Vendredi soir contre Metz, Marcin Bulka a réalisé sa grande première dans la cage du Paris Saint-Germain.

Le gardien polonais de 19 ans a remplacé Alphonse Areola. En instance de départ, le champion du monde n’a donc voulu prendre aucun risque avant de rejoindre Madrid. Dans les prochaines heures, l’international français va effectivement signer au Real, le club madrilène et le PSG ayant trouvé un accord. Areola sera prêté un an dans la formation de Zinédine Zidane, qui lâche Keylor Navas pour 13,5 millions d’euros dans l’affaire. Un joli coup pour Paris selon Fred Hermel.

« Bravo au PSG qui réalise, pour moi, l'un des meilleurs coups du mercato. Navas est un gardien qui a été décisif dans la conquête des trois Ligues des Champions de suite. Je me rappelle notamment de la finale avec Buffon contre la Juventus, où il fait un arrêt décisif sur une frappe de Pjanic avec une main extraordinaire et cela change le destin du match. Il y a deux gardiens qui sont actuellement au-dessus de tout le monde, c'est Ter Stegen et Oblak. J'insiste pour Navas, car je l'ai vu à l'entraînement, en match, c'est un coup énorme du PSG sur le marché. En plus, Navas c'est quelqu'un qui ne te pose pas de problème. À partir d'un moment où tu veux passer un cap en Ligue des Champions, ben il te faut un gardien de Ligue des Champions et sans aucun doute Navas en est un », a lancé, sur RMC, le consultant basé en Espagne, qui pense donc que le PSG a recruté son fameux gardien de classe internationale avec le Costaricain. Attendu à Paris lundi, le portier de 32 ans s’engagera pour quatre saisons.