PSG : Areola montre l'exemple, 12 millions d'euros dans les caisses

Par Sébastien Veyrier

Après une année en prêt à West Ham, Alphonse Areola a décidé de prolonger l’aventure en s’engageant définitivement avec les Hammers. Le PSG va récupérer 12 millions d’euros dans l’affaire.

Éternel espoir pour prendre le rôle de gardien numéro 1 du PSG, Alphonse Areola n’aura donc jamais réussi à s’imposer dans les cages parisiennes. Après une succession de prêts, le portier de 29 ans formé au PSG va signer définitivement à West Ham ce lundi. Un choix réfléchi pour Areola qui brigue la place de troisième gardien en Équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar.

Areola à West Ham pour 12 millions d’euros

L’opération dégraissage au PSG se poursuit timidement avec ce transfert d’Alphonse Areola. Selon Loïc Tanzi, West Ham et le PSG ont trouvé un accord pour lever l’option d’achat estimée à 12 millions d’euros. Alphonse Areola va s’installer définitivement en Premier League après un premier prêt à Fulham lors de la saison 2022/2021. Ce transfert à West Ham devrait être officialisé ce lundi par le club anglais et la page parisienne se tournera pour de bon pour Alphonse Areola. Depuis le décès de Mino Raiola, c’est Rafaela Pimenta qui a pris le dossier du gardien français en main.

Après des prêts en France (Lens, Bastia), mais également dans plusieurs clubs européens (Villarreal, le Real Madrid et Fulham), Alphonse Areola va enfin voler de ses propres ailes à West Ham. L’enjeu est de taille pour le portier qui peut faire partie du voyage au Qatar avec les Bleus et participer à sa deuxième Coupe du Monde en tant que troisième gardien et décrocher un deuxième titre. Une place de "troisième" mise sous pression par l’explosion d’Alban Lafont cette saison.