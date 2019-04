PSG : Areola galère à Paris, il a trouvé les deux responsables !

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours pas titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola n’est sans doute pas totalement épanoui dans l’organisation actuelle au niveau des gardiens dans la capitale française.

En effet, le champion du monde 2018 est contraint de composer avec la concurrence de Gianluigi Buffon, et ne dispute par conséquent pas tous les matchs du PSG, comme le ferait n’importe quel véritable numéro un. Cela n’est pas normal selon Bernard Lama. Pour l’ancien gardien parisien, interrogé par France Football, le PSG est en partie responsable des prestations moyennes d’Alphonse Areola, en l’ayant fragilisé au mercato avec le recrutement de l’Italien.

Mais pour l’ancien gardien tricolore, Alphonse Areola a également sa part de responsabilité. Il s’explique… « On a laissé la porte ouverte aux discussions, cela a fragilisé les gardiens, qui paient le manque de force institutionnelle au sein du club » a commenté Bernard Lama, avant de conclure. « La culture de la gagne, le vécu commun au top niveau, ça ne s’achète pas. Si Areola veut être titulaire, il doit faire le nécessaire. Être plus rassurant, être décisif sur les deux-trois ballons compliqués d’un match » a confié un Bernard Lama, qui partage donc les torts entre la direction du Paris Saint-Germain, et Alphonse Areola lui-même. S’il veut être le titulaire indiscutable du club francilien la saison prochaine, le gardien français sait ce qu’il lui reste à faire : briller, encore et encore.