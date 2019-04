PSG : Areola est le futur Buffon, il ose le dire

Dans : PSG, Ligue 1.

Très attendu au Paris Saint-Germain pour aider le club en Ligue des Champions, Gianluigi Buffon a déçu supporters et observateurs cette saison.

En effet, l’international italien semble en grande difficulté physiquement, et n’a pas réalisé les prestations espérées en interne. La saison prochaine, Alphonse Areola a donc de grandes chances d’être le titulaire indiscutable de Thomas Tuchel. Une bonne chose pour Benjamin Lecomte, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison, et qui a expliqué sur le site officiel du MHSC qu’Areola pouvait ancrer son nom dans la liste des meilleurs gardiens du monde à l’avenir.

« Buffon et Areola, ce sont un peu deux opposés. Gianluigi Buffon Buffon a une carrière monstrueuse, il a tout gagné, il a longtemps été le meilleur gardien du monde. C'est même un gardien légendaire et, à mon avis, son nom va circuler pendant des décennies, mais il est sur la fin de sa carrière. De l'autre côté, il y a Alphonse Areola qui est jeune, très talentueux et qui, je pense, a de très beaux horizons devant lui. Il a lui aussi les capacités pour ancrer son nom dans la liste des meilleurs gardiens du monde » a lâché un Benjamin Lecomte visiblement fan d’Alphonse Areola. Et qui pourrait cohabiter avec lui dans le futur en Equipe de France…