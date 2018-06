PSG : Aréola donne son accord à Naples pour un transfert !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Lundi soir, il se disait du côté de la presse italienne que Naples avait renoncé à l'idée de faire venir Alphonse Aréola, le récent vice-champion d'Italie estimant que l'opération (transfert-salaires) était totalement surréaliste. Mais Infosport+ donne une autre version des faits concernant le départ possible du gardien de but international tricolore du Paris Saint-Germain.

La chaîne du groupe Canal+ annonce qu'avec la signature imminente de Gianluigi Buffon au PSG, Alphonse Aréola aurait finalement décidé de partir, ne pouvant se contenter de jouer des remplaçants de luxe de la star italienne, et que dans ce cadre un accord aurait d'ores et déjà été trouvé avec les dirigeants de Naples pour un transfert durant l'été. Aucun chiffre n'est cité pour cette opération, et pour cause, le Napoli doit encore négocier avec le Paris Saint-Germain. Mino Raiola, qui gère désormais les intérêts d'Alphonse Aréola va donc devoir trouver la solution pour calmer l'appétit financier du Paris SG d'ici la fin du Mondial afin que l'affaire se fasse le plus rapidement possible après le retour en France du gardien de but de 25 ans.