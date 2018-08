PSG : Areola 1 - Le suspense 0 sur son avenir au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Titulaire ce samedi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Angers, Alphonse Aréola a étrenné ses galons de champion du monde en Ligue 1. Et le gardien de but du PSG a profité de l'après-match pour mettre un terme au suspense concernant son avenir, puisqu'il faut rappeler qu'il a tout de même entamé sa dernière année de contrat à Paris. Alors que son nom a parfois été cité en Italie ou en Espagne, Alphonse Areola a balayé l'hypothèse d'un départ du Paris SG malgré la concurrence de Gianluigi Buffon et de Kevin Trapp.

« Ma fin de contrat arrive bientôt, on n'est pas encore tombés d'accord mais ça va venir, ça va venir. On a eu des discussions avec Thomas Tuchel et il m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi », a confié Alphonse Areola, clairement décidé à poursuivre sa route au PSG et nulle part ailleurs. Des propos qui vont probablement inciter un peu plus Kevin Trapp à envisager de quitter le Paris Saint-Germain d'ici le 31 août, un prêt du portier allemand étant envisagé.