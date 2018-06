PSG : Après Meunier et Thiago Silva, Lucas répare sa boulette pro-OM

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

En tant que joueur du Paris Saint-Germain, il est strictement interdit de mettre en lumière tout ce qui a un rapport avec l’Olympique de Marseille.

Cette saison, Thomas Meunier s’en est aperçu après avoir « liké » la photo d’un tifo du Vélodrome. De quoi provoquer une énorme polémique avec les supporters parisiens ! Ces derniers ont même obligé le latéral droit à venir s’expliquer pour apaiser les tensions. Et plus récemment, c’est le capitaine Thiago Silva qui a osé complimenter l’ambiance du Vélodrome, comparable selon lui à la ferveur du Maracana au Brésil.

Parti du PSG cet hiver, Lucas pensait peut-être échapper à tout ça lorsqu’il s’est affiché avec un maillot similaire à la tunique de l’OM version 1993. Mais sans surprise, l’ailier de Tottenham n’a pas non plus été épargné. D’où sa petite mise au point sur Twitter. « Les gars, c’est juste un maillot adidas ! », a calmé le Spur, toujours attaché au club francilien et à son public.