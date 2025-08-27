PSG ‍: Marquinhos est en danger

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Héros du sacre parisien en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes en attendant de clarifier sa situation au mercato. Après son gardien, le PSG pourrait ensuite sacrifier son capitaine et défenseur central Marquinhos.

Avec un jeu collectif huilé et un état d'esprit exceptionnel, le PSG version 2024-2025 ne possède pas beaucoup de défauts. Cela a poussé la direction parisienne à ne pas se précipiter concernant le recrutement de nouveaux joueurs. Le onze de l'année passée n'a subi qu'une modification majeure et non des moindres. Gianluigi Donnarumma a été écarté au profit de l'ancien lillois Lucas Chevalier. Condamné à s'en aller au mercato, l'Italien paye son refus de prolonger son contrat mais aussi ses faiblesses dans le jeu au pied.

Zabarnyi va envoyer Marquinhos sur le banc

Une donnée fatale avec Luis Enrique comme entraîneur et, ce même si Donnarumma a été au-dessus du lot sur les 6 derniers mois. Aucun cadre n'est donc intouchable au PSG, pas même le capitaine. Cet été, Marquinhos a été mis en concurrence avec la recrue ukrainienne Illya Zabarnyi. Appelé à épauler son cadet au quotidien, le Brésilien risque surtout de lui céder définitivement sa place à court terme selon le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi.

Les grands défis de Luis Enrique !@Tanziloic "Les changements majeurs ont déjà démarré, Chevalier, Zabarnyi sont vraiment différents de Donnarumma et Marquinhos."#EDG pic.twitter.com/Joq9hgFtOm — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) August 26, 2025

« C’est très clair. On était avec Vincent (Duluc) à Udine pour la Supercoupe d’Europe, c’est un changement (de gardien) d’un point de vue footballistique seulement. Luis Enrique voulait un gardien qui jouait plus haut, qui sous pression pouvait relancer le ballon plus calmement que ne le faisait Donnarumma. C’est un premier changement majeur et je pense que Zabarnyi s’en est déjà un deuxième. Parce que tout doucement il va envoyer Marquinhos sur le banc de touche. Il a un jeu un peu différent de Marquinhos, notamment sur la gestion de la profondeur », a t-il décrypté dans L'Equipe de Greg. Ingratitude pour les uns, exigence absolue pour les autres, le management de Luis Enrique au PSG n'a pas fini de faire parler.