PSG : Après Camavinga et Traoré, un nouveau Rennais convoité

Dans : PSG.

A l’affût pour de jeunes talents, le Paris Saint-Germain a repéré une nouvelle cible du côté du Stade Rennais. Mais le club de la capitale n’est pas le seul intéressé.

Face à l’augmentation des prix du marché, de nombreux clubs ont changé de stratégie sur le marché des transferts. Pour beaucoup, il n’est plus question de miser des sommes folles sur des joueurs pas forcément confirmés. Prenons l’exemple du Real Madrid qui se focalise désormais sur des jeunes prometteurs comme Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Reinier Jesus. Autant dire que la crise sanitaire et ses conséquences financières inciteront pas mal de monde à recruter de plus en plus jeune. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain consulte également ce marché à la mode.

La preuve avec l’information récoltée par Foot Mercato, qui révèle un intérêt du club de la capitale pour Noah Françoise (16 ans). Le milieu défensif du Stade Rennais, considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération, n’a pas encore signé de contrat professionnel. Une situation qui a attiré l’attention du Paris Saint-Germain, mais aussi du FC Séville et des Gunners d’Arsenal. A croire que les performances de l’international U17 français (2 sélections) en Youth League ne sont pas passées inaperçues en Europe. Déjà attaqué par les Parisiens pour Eduardo Camavinga et Hamari Traoré, Rennes devra donc réagir pour protéger son jeune talent encore méconnu du grand public.