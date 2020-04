PSG : Aouchiche à l'ASSE, un cador de L1 s'en mêle

Dans : PSG.

Utilisé à 3 reprises toutes compétitions confondues par Thomas Tuchel cette saison (1 but), Adil Aouchiche a une belle cote sur le marché des transferts.

Il faut dire que le meneur de jeu de 17 ans a laissé entrevoir un énorme potentiel lors de ses apparitions avec les professionnels. De plus, sa situation contractuelle incite à se pencher sur le dossier puisque le natif du Blanc-Mesnil n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur du PSG, ce qui signifie qu’il sera libre de choisir le club de son choix cet été. Lundi, le journal L’Equipe dévoilait l’intérêt de Claude Puel, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, pour Adil Aouchiche. Mais sans surprise, les Verts seront confrontés à une rude concurrence dans ce dossier. En provenance de l’étranger (Galatasaray)… mais pas seulement.

Selon les informations de Manu Lonjon, spécialiste du mercato pour Eurosport, un véritable cador de la Ligue 1 est également très intéressé par la situation contractuelle et par le potentiel du Parisien. Et c’est finalement sans surprise qu’il s’agit de Lille, véritable spécialiste en ce qui concerne le recrutement de jeunes joueurs depuis deux ans. Ces dernières heures, le nom d'Aouchiche a également été associé aux Girondins de Bordeaux mais visiblement, le club au scapulaire n’est pas vraiment dans la course à la signature d’Aouchiche, lequel réclame tout de même un salaire avoisinant les 50.000 euros mensuels et une juteuse prime à la signature. Tout devrait donc se jouer entre Saint-Etienne, Lille… et le Paris Saint-Germain. Car pour rappel, Leonardo n’a pas encore lâché l’affaire, lui qui souhaite toujours boucler les signatures des premiers contrats professionnels d’Adil Aouchiche mais également de Tanguy Kouassi.