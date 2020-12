PSG : Aouar à Paris, Neymar, Mbappé et Rafinha font capoter le deal

Dans : PSG.

Longtemps cité comme un renfort possible du Paris Saint-Germain, Houssem Aouar ne viendra probablement jamais au PSG.

A la veille du match PSG-OL, Thomas Tuchel a été interrogé sur l’intérêt supposé du club de la capitale pour Houssem Aouar, dont le nom a plusieurs fois circulé du côté du Camp des Loges. Et l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a répété tout le bien qu’il pensait de l’international français de l’Olympique Lyonnais, dont il avoue que « toutes les équipes du monde » peuvent avoir le souhait de le recruter. Mais à priori, et sauf retournement de situation, ce ne sera pas le cas du club de la capitale. Car même si Jean-Michel Aulas avait expliqué l’été dernier, en plein mercato, que le PSG pensait à Houssem Aouar, jamais cela ne s’est concrétisé par une offre officielle.

Et si l’on en croit les révélations du Parisien, cela ne sera pas non plus le cas dans les mois à venir. « L’arrivée de Rafinha lors du mercato estival, un profil assez similaire, peut boucher l’horizon et, vu de Lyon, Paris, aux moyens contraints par la course aux prolongations de Neymar et Mbappé notamment, n’est pas le favori pour boucler l’opération. L’OL préférerait aussi éviter de vendre au rival dont il rêve de se rapprocher », explique Yves Leroy, lequel précise cependant que l’Olympique Lyonnais ne refusera pas une offre de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo si elle est conséquente. Car pour l’instant, l’OL n’a toujours pas reçu la proposition à 60ME attendue pour négocier le départ d’Houssem Aouar. Ce dimanche soir, au Parc des Princes, le milieu de Lyon va probablement vouloir démontrer qu'il n'a rien perdu de son talent après un petit passage à vide clairement dû à son transfert raté lors du mercato d'été.