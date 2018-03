PSG : Antonio Conte coach du PSG, un rendez-vous décisif !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A, Premier League.

On ne sait pas encore si Unai Emery finira la saison au Paris Saint-Germain, mais il est certain que le coach espagnol n'ira pas plus loin que juin prochain sur le banc du club de la capitale. Les dirigeants du PSG ont en effet décidé de ne pas prolonger le contrat d'Unai Emery et ils s'activent déjà pour le remplacer la saison prochaine. Si dimanche la presse espagnole annonçait que Luis Enrique avait fait le déplacement au Qatar il y a quelques semaines, ce lundi, c'est un journaliste de Sky Italia qui évoque une avancée spectaculaire concernant Antonio Conte.

En effet, selon Alessandro Alciato, dont les infos sont souvent judicieuses, les responsables du Paris Saint-Germain ont rendez-vous dans les prochains jours avec les représentants de l'actuel entraîneur de Chelsea. En pleine disgrâce chez les Blues, Antonio Conte semble être un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi, mais il y a de la concurrence puisque la Fédération italienne de football a également placé le coach transalpin dans sa short-list pour s'installer aux commandes de la Squadra Azzurra. En acceptant que son clan rencontre le PSG, Antonio Conte envoie toutefois un signe plutôt positif à Paris. Et cela même si le technicien italien aura probablement le désir de tout savoir sur ses réels pouvoirs avant d'accepter une offre du Paris SG. Car Antonio Conte n'a pas la réputation de se faire imposer ses choix, ce qui semble être le souci récurrent pour les entraîneurs qui se sont succédés depuis le rachat du PSG par QSI.