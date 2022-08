PSG : Antero Henrique KO, Michut rentre à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre une fin de mercato mouvementée. Parmi les joueurs annoncés partants : Edouard Michut.

La fin du mercato estival, prévue le 1er septembre prochain, devrait apporter son lot de surprises au PSG. Les champions de France veulent encore voir débarquer trois joueurs. Au mieux, Christophe Galtier aura donc un nouveau défenseur central, un nouveau milieu de terrain et un nouvel attaquant. Mais pour cela, en plus des négociations âpres avec certains clubs, le PSG va devoir vendre ou prêter des joueurs. Pour le moment, Antero Henrique a déjà réussi à faire partir un grand nombre d'éléments. Alors qu'on pensait qu'Edouard Michut prendrait la direction de Sunderland, lui qui était même en Angleterre ce week-end, voilà que le deal est proche de totalement capoter. C'est du moins ce que nous apprend Fabrizio Romano.

Edouard Michut, le PSG est allé trop loin !

🚨 Le PSG a ajouté au dernier moment une clause dans le transfert d'Édouard Michut, REFUSÉE par Sunderland. ❌



Le joueur revient à Paris pour s'entraîner.



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/YHTcB3wFe6 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2022

Sur Twitter, le journaliste italien a en effet indiqué que le PSG voulait inclure une nouvelle clause avant que le milieu de terrain signe à Sunderland. « Il y a un problème pour l'accord d'Edouard Michut entre le PSG et Sunderland. Un accord était convenu avec le joueur qui était déjà au stade le week-end dernier - mais le PSG a voulu ajouter une nouvelle clause de dernière minute dans l'accord, non acceptée. Michut revient maintenant à Paris pour s'entraîner avec le PSG », a notamment indiqué Fabrizio Romano concernant Michut, encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Pas de quoi faire forcément les affaires franciliennes en cette fin de mercato, alors que Christophe Galtier cherche toujours à épurer son effectif. Un effectif qui devrait néanmoins voir l'arrivée imminente de Fabian Ruiz en provenance du Napoli. Le club italien et le PSG se sont mis d'accord selon la presse italienne autour d'une indemnité estimée à 25 millions d'euros. L'Espagnol signera pour 5 saisons et touchera un salaire de 5 millions d'euros.