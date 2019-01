PSG : Annonce imminente pour De Jong, c'est la guerre entre Paris et le Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Frenkie De Jong donne le tournis que ce soit du côté du Paris Saint-Germain ou de celui du FC Barcelone. Mais selon plusieurs médias néerlandais, c'est cette semaine que l'Ajax Amsterdam va officiellement communiquer sa décision concernant l'avenir de son jeune milieu de terrain. Et forcément chacun des deux camps jette toutes ses forces dans la bataille. Mais si l'on en croit la presse espagnole, le PSG pourrait finalement rafler la mise et s'offrir Frenkie De Jong pour 75ME. En effet, Marca et AS, deux journaux plutôt proches du Real Madrid, sont eux presque affirmatifs, l'international néerlandais de 21 ans va rejoindre le Paris Saint-Germain.

Même Mundo Deportivo, qui annonçait la semaine passée que De Jong allait signer au Barça, se fait nettement plus prudent ce mardi. Courroie de transmission du FC Barcelone, le quotidien sportif catalan répète que le milieu de terrain veut signer avec le club de Liga, mais admet que le PSG a tout de même ses chances, grâce évidemment à son argent. Un couplet qui voudrait faire passer l'ogre espagnol pour un petit budget du football européen. « Frenkie De Jong veut que son avenir soit réglé sous peu, en particulier avant les 16es de la Ligue des champions et si cela était possible avant même la reprise de l'Ajax Amsterdam dans le championnat néerlandais dimanche prochain (...) L’intention de De Jong est de prendre sa décision dès maintenant afin de pouvoir se concentrer sur la saison en cours (...) Les dirigeants d'Amsterdam sont conscients que la première volonté de De Jong est d’aller au Barça, une intention manifestée par le joueur lui-même au club catalan, bien qu'ils observent également la pression constante et économique du Paris Saint Germain ces derniers temps », explique Mundo Deportivo, plus aussi affirmatif. Mais au moins tout le monde s'accorde pour dire que l'annonce de Frenkie De Jong et de l'Ajax Amsterdam va intervenir dans les prochains jours.