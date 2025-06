PSG ‍: Anne Hidalgo punie, fallait pas énerver Nasser

Dans : PSG.

En conflit avec le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi, Anne Hidalgo n’a pas assisté au sacre des Parisiens en Ligue des Champions, ni aux festivités qui ont suivi. La maire de Paris et ses collaborateurs n’étaient tout simplement pas invités.

L’absence d’Anne Hidalgo n’est pas passée inaperçue. Alors qu’elle n’a pas assisté à la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) samedi dernier, la maire de la capitale n’a pas non plus participé aux festivités du Paris Saint-Germain. La membre du Parti socialiste aurait pu prétexter une incompatibilité d’agenda. Mais le mensonge n’aurait sans doute pas convaincu grand monde. Et pour cause, son conflit avec Nasser Al-Khelaïfi n’est un secret pour personne.

La maire boycottée

Depuis de longs mois, Anne Hidalgo refuse de céder le Parc des Princes que le président du Paris Saint-Germain souhaite acquérir pour augmenter sa capacité d’accueil. A force de se heurter à un mur, le Qatari a fini par perdre patience. Le voilà maintenant lancé dans un projet de construction d’une nouvelle enceinte. Il était donc inconcevable pour lui d’inviter la maire et son collaborateur Pierre Rabadan qui a joué la carte de la transparence. « Si nous n'étions pas à Munich avec Madame la maire, ni au Parc des Princes, c'est simplement parce que nous n'avons pas été invités », a assumé l’adjoint en charge du sport lors du Conseil de Paris.

« Déduisez-en ce que vous voulez. Le fait est que la Ville a accompagné de la meilleure des manières la finale de la Ligue des Champions. Cet accompagnement était tout à fait à la hauteur, a poursuivi l’ancien rugbyman. Jusqu'en 2022, les relations avec le PSG étaient excellentes. Nous étions partenaires, mais depuis, les discussions n'existent plus et je ne cesse d'essayer de les relancer. C'est le club qui a décidé d'arrêter les discussions. » A priori, Nasser Al-Khelaïfi ne reviendra à la table des négociations que si le Parc des Princes est de nouveau à vendre.