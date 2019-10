PSG : Angers en course pour le titre en L1, ça inquiète Kimpembe

Dans : PSG, SCO, Ligue 1.

Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais ne sera pas le choc de haut de tableau de la 9e journée.

Car du côté du Parc des Princes samedi après-midi, on assistera à une confrontation entre le leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, et son surprenant dauphin Angers. Il faut dire que le SCO réalise un excellent début de saison. Hormis la gifle reçue à Lyon (6-0) lors de la 2e journée, les hommes de Stéphane Moulin montrent un bien meilleur visage, avec davantage de velléités offensives. C’est pourquoi les coéquipiers de Presnel Kimpembe prennent cette rencontre au sérieux.

« On connaît Angers, c’est une équipe accrocheuse et très physique. Cela a toujours été des matchs compliqués contre Angers, ils donnent tout et ferment bien en bloc bas. On sait que ce sera compliqué au Parc, a prévenu le défenseur central sur PSG TV. Mais cela reste un match de football, c’est déjà une "petite finale" vu qu'ils sont derrière nous, il va falloir prendre les trois points pour les distancer. » Avec 18 unités, Paris ne compte que deux longueurs d’avance sur le SCO.