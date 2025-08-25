PSG ‍: Andrey Santos, la recrue surprise de Paris ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Relativement discret depuis le début du mercato, le PSG pourrait réserver une ou deux surprises à ses supporters en cette dernière semaine du mois d’août. Le club parisien reste par exemple à l’affût sur le dossier Andrey Santos.

Le mercato du Paris Saint-Germain a rarement été aussi calme l’été. Vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, le club de la capitale n’a pas souhaité chambouler son effectif et s’est pour l’instant contenté de deux retouches. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont rejoint le PSG, deux renforts qui suffisent au bonheur de Luis Enrique pour le moment. L’entraîneur espagnol n’en demande pas davantage même si en réalité, il ne serait pas totalement opposé à un ou deux renforts, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque.

A ce propos, le compte PSG Inside Actu nous apprend que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont toujours un oeil avisé sur la situation d’Andrey Santos. De retour à Chelsea après un prêt très concluant du côté de Strasbourg, le milieu de terrain brésilien de 21 ans n’est pas annoncé comme un titulaire chez les Blues. De quoi ouvrir la porte à un départ en cas de bonne offre. Sous contrat jusqu’en 2030 avec le club londonien, il ne serait sans doute pas opposé à un départ au PSG. La question est maintenant de savoir si Luis Campos passera d’un simple intérêt à une offre concrète dans la dernière ligne droite de ce mercato estival.

« Paris pourrait revenir si une ouverture se présente en fin de mercato » écrit le compte spécialisé. Reste maintenant à savoir quel sera le prix fixé par Chelsea en cas de départ. Valorisé à hauteur de 35 millions d’euros sur Transfermarkt, le joueur né à Rio de Janeiro ne fait pas partie des joueurs que Chelsea souhaite vendre absolument. Mais en cas de bonne offre qui se rapproche des exigences londoniennes, tout est possible. Andrey Santos serait en tout cas un réel renfort pour le PSG, tant le milieu de terrain d’1m80 a brillé avec Strasbourg. C’est peut-être le joueur dont Luis Enrique a besoin pour concurrencer Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Il reste sept jours au champion d’Europe pour s’activer.