PSG : Ander Herrera fait saliver un grand d’Europe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Condamné à jouer les doublures au Paris Saint-Germain, Ander Herrera garde une belle cote sur le marché des transferts. Son profil plaît à la Juventus Turin qui envisage de le recruter pendant le mercato hivernal.

Sauf surprise(s) en janvier, le Paris Saint-Germain sera beaucoup moins actif que cet été. L’entraîneur Mauricio Pochettino possède un groupe complet et suffisamment armé pour atteindre les objectifs fixés. C’est d’ailleurs la tendance évoquée par le directeur sportif Leonardo lors de son passage à La Sorbonne cette semaine. « Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n'est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu'un gros investissement », a répondu le dirigeant.

« (...) Quand tu regardes notre effectif aujourd'hui, tu te dis que ça fait rêver, s’est ensuite vanté le Brésilien. On représente dans le monde quelque chose d'unique. Les gens parlent beaucoup, mais personne n'a eu ce que l'on a depuis 10 ans. » Autrement dit, seule une occasion en or fera bouger le Paris Saint-Germain. Du moins en ce qui concerne les arrivées. Car dans le sens des départs, la situation est bien différente. Leonardo ne serait pas contre quelques sorties de joueurs moins utilisés pour faciliter le travail de Mauricio Pochettino. Et peut-être aussi pour respecter le fair-play financier. Quoi qu’il en soit, de nombreux joueurs sont susceptibles de partir.

Herrera pas indésirable mais…

On cite notamment les noms de Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha ou encore Mauro Icardi. De son côté, Ander Herrera n’est pas forcément à ranger dans cette catégorie d’indésirables. Mais nul doute que le Paris Saint-Germain ne le considère pas non plus comme un intouchable. C’est pourquoi la Juventus Turin pourrait tenter sa chance, prévient Tuttosport. En effet, les Bianconeri sont à la recherche d’un milieu de terrain. Et outre la piste Denis Zakaria (Mönchengladbach), la Vieille Dame apprécie le profil de l’Espagnol. Mais à l’image de ses coéquipiers confortablement installés à Paris, Ander Herrera sera peut-être difficile à convaincre.