PSG : Ander Herrera ruine le deal en or pour Ndombélé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est toujours le flou le plus complet à quelques jours de la fin du marché des transferts concernant la possible arrivée de Tanguy Ndombélé au PSG.

Le Paris SG aimerait se renforcer en faisant signer l’international français, peu utilisé à Tottenham. Les Spurs sont toutefois difficiles en affaire, et réclament que la totalité du salaire soit payée par Nasser Al-Khelaïfi, soit un million d’euros par mois tout de même. Le PSG envisage plutôt un échange pour adoucir le volet financier et aussi se défaire d’un joueur moins utilisé par Mauricio Pochettino. Le club londonien a ainsi consenti à aller dans cette direction, expliquant vouloir faire venir Ander Herrera. Le milieu de terrain espagnol joue peu au PSG, même s’il a eu une bonne passe cet automne, mais son expérience en Premier League intéresse Tottenham.

Ander Herrera préfère Manchester United

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ander Herrera (@anderherrera)

Mais ce premier passage du côté de Manchester United est aussi un frein total à son arrivée chez les Spurs, annonce The Athletic. Le média anglais explique que Herrera a tout simplement rejeté l’idée d’être dans l’échange avec Ndombélé, parce qu’il n’envisage un retour en Premier League que si c’est pour jouer à Manchester United. Un club dont il était parti pour zéro euro en fin de contrat en 2019, mais avec une belle cote d’amour après cinq ans chez les Red Devils. « J’ai essayé de m’intégrer et de tout donner pour le club, la ville et la communauté de Manchester. Sur et en dehors du terrain. J’espère que, quand je vais revenir, j’aurais toujours le soutien et l’amour des fans », avait lancé Ander Herrera à son départ de Manchester United. Une ténacité envers Manchester United qui limite forcément les choix pour un joueur qui fait partie de ceux qui sont invités à aller voir ailleurs par le PSG. Mais sa détermination à rester et surtout à ne pas rejoindre Tottenham complique encore et toujours le dossier Tanguy Ndombélé en cette fin du mois de janvier.