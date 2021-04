PSG : Ander Herrera détruit la SuperLigue

Dans : PSG.

Pour l'instant, les joueurs de foot en activité sont rares à s'exprimer sur le dossier de la SuperLigue. Alors que le PSG a refusé de participer à cette épreuve, Ander Herrera a approuvé ce choix fait par Paris.

Partant du principe qu'il ne fallait pas trop attaquer les décisions prises par ses employeurs, les footballeurs des 12 clubs concernés par la SuperLigue n'ont pas fait part de leur avis sur la création de cette compétition. Et même si le Paris Saint-Germain pourrait rejoindre un jour celle compétition, Ander Herrera a clairement fait savoir qu'il rejetait le principe de cette ligue presque fermée. « Je suis amoureux d’un football populaire, du football des supporters, avec le rêve de pouvoir voir le club de mon cœur affronter les plus grands. Si cette SuperLigue voit le jour, ces rêves disparaissent, les espoirs des supporters des équipes qui ne font pas partie des plus grands clubs de gagner sur le terrain le droit de prendre part aux meilleures compétitions aussi. J’aime le football et je ne peux rester silencieux face à cette situation, je crois dans une Ligue des champions améliorée, mais pas aux riches qui volent ce que le peuple a créé, c’est-à-dire le plus beau sport du monde », a lancé, via les réseaux sociaux, le joueur espagnol du Paris Saint-Germain. Une prise de position sans détour de la part d'Ander Herrera.