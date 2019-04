PSG : Ander Herrera à Paris, il entretient le flou au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Premier League.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Ander Herrera est un homme très convoité. Effectivement, Manchester United désire lui faire signer une prolongation de contrat, mais l’Espagnol est gourmand. D’autant qu’en parallèle, il négocie avec d’autres clubs, dont évidemment le Paris Saint-Germain. Un accord de principe avait même été trouvé entre le milieu de MU et le PSG selon certains médias anglais, qui se sont sans doute avancés un peu trop vite. Une chose est certaine, Ander Herrera ne se ferme aucune porte. Ce fût d’ailleurs le sens premier de son message délivré à l’antenne du média ABC.

« C'est vrai que je n'ai plus que deux mois de contrat et qu'au jour d'aujourd'hui, Manchester United et moi ne pensons pas la même chose et qu'il n'y a pas d'accord pour prolonger mon contrat. Mais mon devoir est de continuer à écouter United. Ce qui est clair, c'est que je vais continuer à jouer dans une grande équipe. Je prends soin de moi pour ça, je me sens bien et je veux exprimer mon football jusqu'à ce que mon corps me le permette. Car je sais que le jour où j'arrêterai, je le regretterai dès le lendemain. Je vais donc écouter United, c'est clair, mais aussi les autres clubs. Je ne me ferme aucune porte » a affirmé Ander Herrera, plus que jamais dans le viseur du PSG. Car il répond à un besoin urgent de recruter au milieu de terrain… et parce qu’il ne coûterait pas un euro en indemnité de transfert.