PSG : Alonzo conseille à Areola de quitter rapidement le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si l'on en croit Le Parisien, malgré la concurrence de Gianluigi Buffon et dans une moindre mesure de Kevin Trapp, Alphonse Areola a décidé de rester au PSG. Pour Jérôme Alonzo, ancien portier du Paris Saint-Germain et désormais consultant, la décision prise par le champion du monde parisien est une erreur.

Et Jérôme Alonzo d'explique son opinion sur ce sujet. « Areola ? J’ai des pensées paradoxales dans ce dossier. J’aurais aimé qu’Areola, un gardien du cru, réussisse sur le long terme à Paris. Dans le même temps, moi qui suis de la génération de « Gigi », je ne peux que me réjouir de son arrivée au PSG. Un seul constat s’impose donc : pour moi, Alphonse doit partir. Je dis cela pour lui évidemment, pour sa progression. Si Buffon fait une bonne saison, il activera peut-être sa deuxième année. Et donc, ce n’est pas un an qu’Alphonse aura à patienter mais peut-être deux. Tout le nœud du problème est là. Si j’étais son copain ou son agent, je lui demanderais donc de bien réfléchir car le temps risque de lui paraître très long en ne jouant qu’une petite vingtaine de matches », prévient celui qui a souvent été une doublure dans sa carrière et sait donc de quoi il parle.