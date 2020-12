PSG : Allegri successeur de Tuchel, un imprévu change tout

Dans : PSG.

Régulièrement sur la sellette, Thomas Tuchel était en grand danger en cas de défaite du PSG sur la pelouse de Lille dimanche soir.

Le Paris Saint-Germain ayant affiché un visage plutôt conquérant malgré le match nul (0-0), l’entraîneur allemand devrait passer Noël au chaud. A six mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel se sait fragilisé, d’autant plus qu’un certain nombre de rumeurs reviennent avec insistance dans la capitale française. Celle d’une possible arrivée de Massimiliano Allegri en fait partie. L’entraîneur italien entretient de bons rapports avec Leonardo, grand fan de l’école de football italienne et qui pourrait se laisser tenter de recruter l’ancien coach de la Juventus Turin et de l’AC Milan. Libre comme l’air, Massimiliano Allegri pourrait toutefois rapidement rebondir en Angleterre selon l’agent italien Mario Cenolli, qui a évoqué cette thèse dans une interview accordée à Calcio Mercato.

« Si Mikel Arteta venait à perdre le prochain match, il pourrait être licencié. Allegri ? Il faut savoir s’il est véritablement intéressé à l’idée de reprendre une équipe proche de la zone de relégation. Mais ce serait formidable pour lui de venir à Londres et de découvrir un nouveau championnat » a lancé cet agent bien implanté sur le marché italien, pour qui il existe une réelle possibilité que les dirigeants d’Arsenal proposent à Massimiliano Allegri de prendre la succession de Mikel Arteta. Au niveau du discours et du jeu prôné, il s’agirait de toute évidence d’un virage à 360 pour l’ancien club d’Arsène Wenger. Mais la crise de résultat est telle à Arsenal que ce brutal revirement de situation n’est plus si utopique. Cette situation sera en tout cas surveillée de près par le PSG, qui verrait l’une de ses pistes pour l’après-Tuchel s’envoler brutalement…