PSG : Le Qatar va payer, Allan va signer à Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Si Ander Herrera semble devoir être le premier renfort du milieu de terrain du Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2019, il se pourrait fort que le deuxième joueur à signer au PSG soit Allan, le milieu brésilien de Naples. Selon Dominique Sévérac, le joueur napolitain s'est mis les dirigeants du Paris SG dans la poche et du côté de Doha on ne rechignera pas à payer la coquette somme attendue par Aurelio de Laurentiis pour lâcher Allan. Et le journaliste du Parisien d'en dire plus sur ce chaud dossier.

« Allan a tapé dans l’oeil des décideurs lors du match aller au Parc des Princes cet automne, c’est le joueur qui a dominé le PSG au milieu de terrain, et justement c’est le secteur qui a eu des problèmes à Paris cette saison avec la mise à l’écart de Rabiot, Verratti parfois blessé, on n’a jamais trouvé de successeur à Motta. Allan a vraiment rayonné lors de cette rencontre face à Paris, et les contacts sont régulièrement entretenus depuis. C’est un footballeur brésilien et cela compte au Paris Saint-Germain, les joueurs sont prêts à l’accueillir. Il est complet, et compatible avec Marco Verratti. C’est le joueur dont rêve le PSG », a confié Dominique Sévérac, qui est persuadé que ce renfort à plus de 50ME va se faire une fois la date limite du 30 juin pour rendre son budget aux instances du fair-play financier sera passée.