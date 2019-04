PSG : Allan est en train de faire craquer Naples, Al-Khelaïfi arrive en cador

Dans : PSG, Mercato.

Totalement méconnaissable depuis qu’il a vu son transfert vers le Paris Saint-Germain être refusé cet hiver, Allan rêve toujours de rejoindre le club de la capitale.

Le milieu de terrain traverse la deuxième partie de saison avec Naples tel un fantôme, à l’image de ses deux prestations très timorées face à Arsenal, avec une élimination au bout en Coupe d’Europe. Une attitude qui ne passe pas, mais qui risque de fonctionner. En effet, le Brésilien confie régulièrement son envie d’être transféré au PSG cet été, et Naples serait désormais prêt à accepter une belle offre selon RMC.

A 28 ans, Allan va en tout cas peser de tout son poids pour rejoindre ses compatriotes dans la capitale française, et cela pourrait bien finir par marcher. A condition pour cela que les négociations entre Paris et Naples se passent bien, alors que les dirigeants napolitains se montrent toujours très exigeants quand Nasser Al-Khelaïfi débarque. Mais l’envie du joueur de changer d’air et ses dernières performances vont peut-être inciter tout le monde à s’asseoir sereinement autour de la table pour trouver un accord autour d’une somme proche de 60 ME. Un montant qui signifierait un bel effort financier pour le PSG, qui a toutefois cruellement besoin de trouver enfin son numéro 6 pour la saison prochaine.