PSG : Allan à Paris, le Qatar suit ça de près

Dans : PSG.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis près de deux ans, Allan est dans une situation extrêmement compliquée à Naples. Son départ semble inéluctable…

Et pour cause, le Brésilien est en guerre ouverte avec sa direction, et son intention est clairement de faire ses valises. D’autant qu’au cours des derniers jours, le joueur a subi une attaque de sa maison par des supporters qui ont brutalisé sa femme et ses enfants. La situation est devenu invivable pour Allan à Naples, raison pour laquelle son nom fait la Une de la rubrique mercato en Italie. Avec une rumeur qui revient comme un serpent de mer, celle liant le milieu défensif au Paris Saint-Germain.

Selon le quotidien Il Mattino, le club de la capitale reste très fortement intéressé par le profil du joueur de 28 ans, malgré les arrivées de Gueye et d’Herrera lors du mercato estival. De plus, le média indique que le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a rencontré ce week-end des représentants qataris du Paris Saint-Germain. En effet, il pourrait être question, en cas de transfert d’Allan au Paris Saint-Germain, d’investissements venus du Qatar au Napoli via des sponsors. Une information qui n’a jamais été confirmée par les médias français, mais qui est régulièrement évoquée en Italie. Reste maintenant à voir si Allan rejoindra le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines alors que son profil intéressera forcément plusieurs autres cadors européens.