PSG : Alex Telles est Parisien à 10 ME à vol d’oiseau

Le mercato approche et il apparaît toujours plus probable de voir Alex Telles succéder à Layvin Kurzawa au PSG.

Cet été ne sera pas celui de toutes les folies pour le Paris Saint-Germain. Impacté par la crise comme tous les clubs européens, le champion de France a d’ores et déjà acté qu’il ne réalisera pas de transfert à des sommes délirantes lors du prochain mercato, ce qui a par exemple refermé définitivement le dossier Kalidou Koulibaly. En revanche, crise ou pas, le PSG devra bien remplacer les joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa, lesquels vont quitter le Paris Saint-Germain sans rapporter un sou. Pour remplacer le Français dans le couloir gauche, la priorité se nomme bien Alex Telles, comme rapporté par Le Parisien.

A en croire le quotidien francilien, le dossier du défenseur brésilien de 27 ans pourrait connaître une accélération dans les heures à venir puisque les contacts sont nombreux entre la direction du PSG et celle du FC Porto. En revanche, le flou règne encore sur le prix du joueur, en fin de contrat dans un an. Le quotidien local évoque un prix de 20 ME mais dans la presse portugaise ce jeudi, il n’est absolument pas question de ce tarif. Effectivement, les médias spécialisés dont par exemple A Bola évoquent davantage un transfert à 30 ME en raison des statistiques totalement dingues d’Alex Telles cette saison. Il faut dire que le Brésilien a marqué 10 buts et délivré 9 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, de véritables chiffres d’attaquant. Reste maintenant à voir si un compromis sera trouvé entre Leonardo et les dirigeants portugais pour un transfert compris entre 20 et 30 ME pour le transfert d’Alex Telles, dont l'arrivée aurait le don de créer une énorme concurrence avec Juan Bernat.