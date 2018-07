PSG : Alex Sandro s'éloigne dangereusement de Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen, Premier League.

En discussions poussées avec la Juventus depuis plusieurs semaines, le PSG n’est pas encore passé à l’action pour Alex Sandro.

Il s’agit pourtant de la priorité au poste d’arrière gauche selon Antero Henrique, qui trouve néanmoins que les 60 ME demandés par le club italien pour lâcher son joueur sont exagérés. Pas de quoi déranger Manchester United, qui est passée à l’action. En effet, les Red Devils, particulièrement ambitieux et dépensiers, même par rapport à leurs standards estivaux déjà élevés, ont trouvé un accord avec l’ancien joueur du FC Porto selon The Sun.

Une information qui confirme les fuites dans la presse anglaise de ces derniers jours, avec une offre en préparation à hauteur de 50 ME. Ce montant serait jugé suffisant pour convaincre la Juventus de lâcher son latéral, et pourrait donc faire basculer l’avenir du Brésilien très loin du PSG. Une mauvaise nouvelle alors que le champion de France peut désormais passer à l’action, surtout après plusieurs ventes ces derniers jours, et notamment le départ de son arrière gauche titulaire en fin de saison : Yuri Berchiche.