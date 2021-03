PSG : Alex Sandro à Paris, la Juventus tentée ?

Dans : PSG.

Déjà évoquée dans le passé, la signature d'Alex Sandro au Paris Saint-Germain est de nouveau évoquée dans la presse italienne, au moment où la Juventus semble vouloir faire le ménage.

La Juventus sait que cette saison 2020-2021 ne sera pas bonne, la Vieille Dame étant déjà éliminée de la Ligue des champions, et le Scudetto étant déjà perdu sauf miracle assez improbable alors que le club turinois était tenant du titre de champion d’Italie sans discontinuer depuis 2012. Pour Andrea Agnelli, même si Andre Pirlo reste l’homme de la situation, il est clair qu’il y a des choses à changer, notamment dans l’effectif. Si le cas Cristiano Ronaldo suscite toutes les passions, CR7 étant évidemment un footballeur qui dépasse le cadre du simple sportif, les dirigeants turinois doivent envisager des modifications au sein d’une équipe qui montre ses limites. Et ce samedi, TMW évoque le cas d’Alex Sandro, dont le contrat avec la Juventus s’achève en 2023. Après six ans passés à Turin, l’international brésilien de 30 ans pourrait devoir changer d’air au prochain mercato.

Le PSG favori pour Alex Sandro ?

En effet, Alex Sandro n’est plus considéré comme un joueur indispensable à la Juventus, et son salaire de 6ME, plus les bonus, incite à la réflexion. Pour Simone Dino, il est clair que l’avenir du latéral gauche n’est probablement plus dans la capitale du Piémont. « Le Brésilien, désormais parent éloigné du joueur explosif arrivé à Turin en provenance de Porto à l'été 2015, est tout sauf un pion intouchable sur l'échiquier de la Juventus. Alex Sandro a eu beaucoup de bas et quelques hauts, une compensation de haut niveau mais il suscite toujours un intérêt qui pourrait capter l'attention de certains grands clubs en Europe, et surtout le PSG », explique le journaliste du média spécialisé italien. Ce n'est pas la première fois que la venue du joueur brésilien de la Juve au Paris Saint-Germain est évoquée, mais jamais Leonardo n'a réellement bougé dans ce dossier. Va-t-il le faire au mercato 2021 ?