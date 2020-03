PSG : Al-Khelaïfi voit grand pour les 50 ans du Paris SG

Dans : PSG.

50 ans, ça se fête. Et c’est ce que le Paris Saint-Germain compte faire le 29 août prochain au Parc des Princes, à l’initiative de son président Nasser Al-Khelaïfi.

En effet, RMC Sport indique que le Paris Saint-Germain a pris la décision d’organiser un grand All Star Game réunissant les plus grandes légendes et les joueurs actuels du PSG. Cette rencontre devrait avoir lieu le 29 août prochain au Parc des Princes et pour l’occasion, tous les anciens joueurs et entraîneurs du PSG ont été invités par le Paris Saint-Germain. « Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi très attaché à l’histoire du club parisien a sensibilisé toutes les équipes du club pour faire en sorte que cette année soit mémorable » indique le média, qui précise par ailleurs que le PSG va organiser un concert au Parc des Princes du chanteur Dadju et un film retraçant les 50 ans de l’histoire du club afin de fêter dignement ce cinquantième anniversaire.