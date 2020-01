PSG : Al-Khelaïfi va craquer, Madrid insiste pour Cavani

Dans : PSG.

Remplaçant aux yeux de Thomas Tuchel à Paris cette saison, Edinson Cavani souhaite quitter le club francilien, dont il est le meilleur buteur.

Dans un besoin urgent de renforts en attaque, l’Atlético de Madrid a fait de l’international uruguayen sa priorité hivernale. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Colchoneros négocient avec le Paris Saint-Germain la venue d’Edinson Cavani mais pour l’heure, les discussions bloquent entre les deux clubs. L’optimisme reste de mise du côté de Madrid, qui va revenir à la charge dans les prochaines heures, selon les informations récoltées par le journaliste italien Nicolo Schira.

Après avoir tenté une première approche avec un chèque de 10 ME, l’Atlético de Madrid va proposer 15 ME + 3 ME de bonus au Paris Saint-Germain pour le recrutement du Matador, sous contrat dans la capitale française dans six mois. Une somme relativement correcte pour un joueur de 32 ans, qui pourrait bien convaincre Leonardo de lâcher l’affaire en validant officiellement le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG. A huit jours de la fin du mercato, l’offre de l’Atlético de Madrid ressemble clairement à celle de la dernière chance, la formation de Diego Simeone n’ayant aucunement l’intention de monter au-delà pour recruter Edinson Cavani. Pour rappel, l’Atlético et l’ancien buteur de Naples sont d’ores et déjà d’accord d’un point de vue contractuelle et salariale depuis plusieurs semaines. Les deux parties n’attendent plus que le feu vert de Leonardo…