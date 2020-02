PSG : Al-Khelaifi trop faible pour Paris ? Pas si simple

Dans : PSG.

Alors que le PSG est rattrapé par ses vieux démons, certains estiment qu'une fois de plus le club de la capitale n'est pas respecté par les joueurs. Et Al-Khelaifi est pointé du doigt.

C’est une rengaine bien connue du côté du Paris Saint-Germain lorsque les huitièmes de finale de la Ligue des champions se profilent, cela part souvent en sucettes. Après les blessures et les anniversaires de Neymar, cette année tout semble imploser en interne alors que le Paris SG semblait être armé pour aller loin en C1. Pour les supporters du PSG, on hésite entre la colère et la résignation, même si tout le monde est d’accord pour dire qu’en cette période Nasser Al-Khelaifi est totalement absent alors qu’il est peut-être temps pour le président qatari du Paris SG de taper du poing sur la table. Le club ne semble plus être dirigé, même Leonardo ayant du mal à trouver réellement son rôle.

Supporter de longue date du PSG, et abonné au Parc des Princes, Thomas Hugues admet dans Le Parisien que la faiblesse du club de la capitale est dans cette absence d’un vrai patron et le manque de respect que certains ont avec Paris. « Je suis très sensible à la faiblesse de l’institution. C’est, selon moi, la raison principale pour laquelle le PSG n’arrive pas à franchir un cap, explique le journaliste de RTL et Cnews, qui trouve quand même des explications à cette situation. Mais c’est aussi normal, car Paris n’a pas le palmarès et l’histoire d’un club comme Liverpool ou le Real Madrid. » Il ne tient qu'aux joueurs de permettre au Paris Saint-Germain de mériter ce respect.