PSG : Al-Khelaïfi, son frère met le club en feu !

Dans : PSG.

Quelques jours après l’annonce du départ de Tanguy Kouassi, un autre jeune espoir formé au PSG devrait quitter son club formateur.

Il s’agit d’Adil Aouchiche, courtisé par Saint-Etienne et par Lille, et dont l’avenir ne semble pas s’écrire au Paris Saint-Germain. Malgré une belle offre de premier contrat professionnel, le PSG n’a pas convaincu son milieu offensif de 17 ans de poursuivre l’aventure au sein de son club formateur. Un énorme coup de bambou pour le Paris Saint-Germain, club au sein duquel la fuite des talents commence sérieusement à inquiéter. Et pour l’insider Romain Molina, le responsable de cet énorme fiasco est tout trouvé en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG.

« Le dossier Aouchiche, c’est Nasser Al-Khelaïfi le responsable et personne d’autre. Quand tu laisses tes “amis” et “conseillers” foutre la zizanie au centre de formation, aider des agents, et ensuite dire : “Non mais ils m’ont niqué, ce ne sont pas mes potes”, c’est pour ta gueule. Y aurait un livre à faire sur toutes les personnes gravitant autour de Nasser. Il peut “remercier” son frère aîné, Khaled, car c’est souvent lui qui ramène ses copains (organisateur de soirée, vendeur de poulet, gardien d’immeuble) qui sont là sans savoir ce qu’ils foutent » a indiqué le journaliste, accusant très explicitement Nasser Al-Khelaïfi d’être le responsable de la fuite des grands talents au Paris Saint-Germain, avant même que ceux-ci aient signé leur premier contrat professionnel. Des propos qui ne manqueront pas d’alimenter les polémiques au PSG, où les supporters vivent plutôt mal les départs prématurés de joueurs comme Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, lesquels ont pourtant bénéficié de temps de jeu avec l’équipe première dirigée par Thomas Tuchel en 2019-2020.