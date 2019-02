PSG : Al-Khelaifi se trouve un complice en L2 avant le mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Ligue 2.

Ce n’est un mystère pour personne : les dirigeants du Paris Saint-Germain recherchent depuis plusieurs semaines un club satellite. Et avec l’US Orléans, solidement installé en Ligue 2, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien avoir trouvé son bonheur. En effet, le président de l’USO Philippe Boutron a confirmé dans les colonnes de France Football que des négociations étaient en cours afin de signer un partenariat entre les deux clubs. Un deal gagnant-gagnant qui pourrait bien se boucler rapidement, à l’approche du mercato estival.

« On en a longuement discuté avec Luis Fernandez (ex-directeur sportif du centre de formation du PSG). Ça nous intéresse beaucoup, eux aussi. Les deux clubs seraient gagnants. Le Paris SG pourrait tester et suivre ses jeunes joueurs en Ligue 2 dans un club très proche géographiquement. Et l’USO pourrait améliorer son effectif avec le prêt de joueurs de qualité. On verra comment ça évolue » a expliqué le président de l’actuel 8e de Ligue 2, qui disputera par ailleurs ce mercredi un quart de finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Reste maintenant à voir si tout cela sera officialisé avant le mercato.