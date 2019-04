PSG : Al-Khelaifi se dégonfle, Henrique confirmé à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sauf improbable retournement de situation, la défaite du Paris Saint-Germain samedi en finale de la Coupe de France n'aura aucun effet immédiat sur la gestion du club de la capitale. Thomas Tuchel ayant déjà confié qu'il ne se sentait pas menacé dans à son poste, ce lundi soir Le Parisien annonce que Nasser Al-Khelaifi a décidé de confirmer Antero Henrique dans ses fonctions de directeur sportif du PSG. Pourtant directement pointé du doigt par Thomas Tuchel, le Portugais va donc encore gérer le mercato du Paris SG a tranché le président qatari du club de la capitale.

Cependant, si Antero Henrique se voit encore une fois chargé de recruter les renforts tant attendus, il sait que ce n'est plus plus open bar pour lui et que désormais il va devoir prouver ses qualités. Car du côté des dirigeants, on estime que si le directeur sportif a été moyen niveau acquisition, il n'a pas été à la hauteur sur le chapitre des ventes. Le départ de Giovanni Lo Celso pour 22ME étant resté en travers de la gorge de Nasser Al-Khelaifi, lequel a signé un chèque de 47ME pour recruter Leandro Paredes. Bon courage Antero...