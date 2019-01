PSG : Al-Khelaïfi s'enflamme pour le Qatar Winter Tour 2019

Dans : PSG, Ligue 1.

Autorisé par les clubs de Ligue 1 puis par la LFP à partir en stage au Qatar en plein cœur du mois de janvier, le Paris Saint-Germain a annoncé le programme de son Qatar Tour 2019 ce mardi.

Un événement capital pour le leader de la Ligue 1, puisqu’il permet d’envoyer ses stars et l’ensemble de son groupe professionnel dans le pays du Golfe, d’où provient une grande partie de ses sponsors. Ainsi, le PSG partira le dimanche 13 janvier, pour rentrer seulement quatre jours plus tard, avec un ou deux entrainements mais aucun match au programme, le but étant de faire le tour commercial des partenaires.

« Le Qatar Tour est l’occasion pour le Club de mettre en avant le Qatar comme destination touristique et de mettre à disposition les joueurs de l’équipe au sein d’activations réalisées pour ses sponsors qataris comme QNB. Des surprises sont également prévues pour offrir des images emblématiques des stars parisiennes au Qatar qui seront diffusées aux médias au monde entier », explique ainsi le PSG, qui sait qu’il est important de justifier auprès de l’UEFA les contrats très juteux signés avec le Qatar, et notamment l’officiel du tourisme local.

« Le Qatar offre les conditions idéales pour permettre à notre équipe de se préparer au mieux aux grandes échéances qui nous attendent en 2019. Nous sommes sur une dynamique très positive depuis le début de saison et ce stage est un moment important pour que joueurs et staff se retrouvent ensemble et continuent à solidifier les liens. Le Club est de plus en plus populaire dans la région. Nous sommes ravis de venir rencontrer nos fans et échanger avec eux. Beaucoup de nos joueurs seront de retour au Qatar dans 4 ans pour disputer la Coupe du Monde », rappelle de son côté Nasser Al-Khelaïfi qui tient forcément à souligner que le Qatar est désormais une place qui compte dans le monde du football, puisque la Coupe du monde y aura lieu en 2022.