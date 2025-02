PSG ‍: Al-Khelaïfi prolonge Luis Campos à contre-cœur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a prolongé son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027 mais pas encore Luis Campos. Cela ne devrait plus tarder, malgré des relations orageuses entre le conseiller sportif portugais et Nasser Al-Khelaïfi.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Luis Campos est toujours en négociations avec le club de la capitale quant à son avenir. Luis Enrique et plusieurs joueurs (Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes) ont prolongé, mais ce n’est pas encore le cas du conseiller sportif portugais. A quelques heures de la rencontre face à Brest ce mardi en play-off aller de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a toutefois clarifié la position du PSG, affirmant que le leader de la Ligue 1 souhaitait prolonger son dirigeant. « Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très heureux de son travail et de sa contribution. Je veux prolonger son contrat. Je n'ai jamais vu une telle connexion entre le manager et le directeur » a affirmé le président du Paris SG, très clair au sujet de ses intentions pour l’avenir de Luis Campos.

Pourtant, la relation entre les deux hommes n’est pas au beau fixe selon les révélations de Christophe Dugarry, lequel a expliqué sur l’antenne de RMC que ce n’était pas l’amour fou entre les deux dirigeants du club Bleu et Rouge. « Cela me paraît logique que Luis Campos soit prolongé en même temps que les joueurs qui ont prolongé et l’entraîneur. C’est un travail d’équipe, on sent une équipe soudée et solidaire au sein de ce club donc ça me paraîtrait normal. Mais il ne faut pas se voiler la face, il y a eu des problèmes entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dès le départ » a d'abord expliqué le chroniqueur de 'Rothen s'enflamme' avant de conclure.

Des tensions entre Luis Campos et Al-Khelaïfi ?

« On ne connaît pas toutes les relations des uns et des autres, mais d’après ce que l’on sait, ce n’est pas l’amour fou entre Al-Khelaïfi et Campos, c’est pour ça qu’il y a des hésitations et des doutes. Mais ça prouve que l’on peut bien travailler en s’entendant parfois de façon moyenne » a lancé le champion du monde 1998. Malgré des relations qui ne seraient donc pas idéales avec Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi souhaite faire la part des choses en prolongeant le conseiller sportif portugais, lequel forme un vrai binôme avec Luis Enrique qui contribue pour l’instant à la stabilité du PSG. Cela devrait donc durer dans le temps malgré quelques bisbilles en internes.