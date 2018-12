PSG : Al-Khelaïfi prêt à un incroyable sacrifice pour dégager Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C’était un constat depuis l’été dernier, c’est désormais une évidence, le Paris Saint-Germain n’est pas du tout en position de force dans le dossier Adrien Rabiot.

Même si le joueur pourrait rester sur le banc de touche pendant six mois, il a bien l’intention de partir libre vers le FC Barcelone. Mais dans cette affaire, personne n’est vraiment gagnant, puisque le PSG ne récupère pas un centime et garde un joueur qui plombe un peu l’ambiance autour du club, tandis que Rabiot ne joue plus au football, et continue de toucher son « petit » salaire d’un contrat jamais prolongé.

Résultat, le champion de France est tenté de faire un énorme rabais au FC Barcelone afin de mettre définitivement ce dossier aux oubliettes. Selon AS, une offre de 5 ME de la part du Barça suffirait à régler le départ du milieu de terrain. De son côté, Véronique Rabiot se serait bien évidemment arrangée pour toucher tout de même la prime à la signature de 10 ME, réservée normalement aux joueurs libres, mais que le club espagnol s’était engagé à payer. Cela permettrait à Barcelone de compter un milieu de plus pour la seconde partie de saison, à l’heure où Ivan Rakitic est de plus en plus souvent annoncé sur le départ.