PSG : Al-Khelaifi prêt à offrir un cadeau à 40ME à Tuchel ?

En fin de contrat en juin 2020, Layvin Kurzawa est plus que jamais sur le départ au Paris Saint-Germain.

Et même si Antero Henrique souhaite prolonger le bail de l’international français, c’est pour mieux le revendre dès cet été. Clairement, l’ancien défenseur de Monaco n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel pour la saison prochaine. Raison pour laquelle le PSG s’est mis en quête d’un renfort au poste de défenseur gauche. La piste Alex Sandro a été creusée par Antero Henrique, mais celle-ci apparaît comme très onéreuse. Du coup, le club de la capitale pourrait se rabattre sur une ancienne cible, en Allemagne.

Et celle-ci présente l’intérêt d’être bien moins chère puisqu’il s’agit de celle menant à Raphaël Guerreiro, du Borussia Dortmund. Selon les informations de Kicker, le Paris Saint-Germain et son entraîneur Thomas Tuchel ont toujours un œil sur l’ancien Lorientais, qui réalise de belles choses en Allemagne. Néanmoins, il est bien précisé qu’aucune offre concrète n’a pour l’instant été envoyée par l’état-major du PSG, qui se contente pour l’heure de surveiller l’évolution du dossier. Avant de passer à l’action ? C’est possible. Reste à voir quel sera le tarif fixé par le BVB, qui réclamait 40 ME pour Guerreiro il y a tout juste un an.