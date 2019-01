PSG : Al-Khelaifi prêt à lâcher 150ME pour deux joueurs ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Intéressé par Frenkie De Jong mais aussi par Matthijs De Ligt, le Paris Saint-Germain connaît désormais le prix global demandé par l'Ajax Amsterdam.

En ce début d'année 2019, le club de la capitale française serait en train de changer de stratégie, selon RMC. Alors qu'un milieu défensif était attendu dès cet hiver à Paris, le PSG pourrait finalement rester tranquille en janvier avant de mettre le paquet l'été prochain. Tout cela dans l'objectif de recruter Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt. Les deux prodiges néerlandais sont courtisés par tous les plus gros clubs européens, mais la formation francilienne semble avoir une longueur d'avance, notamment dans le dossier du milieu de 21 ans. Sachant que les deux pépites de l'Ajax rêvent de continuer leur carrière ensemble, et vu que le PSG recherche potentiellement un nouveau défenseur central, Paris pourrait aussi s'offrir De Ligt.

Sauf que pour cela, il faudra sortir un très gros chèque. D'après les informations de Marca, le club d'Amsterdam réclame effectivement 150 millions d'euros pour lâcher ses deux joueurs, soit un prix de 75 ME pour chacun. Une somme folle, surtout que l'agent Mino Raiola demande par exemple un salaire annuel de 11 ME pour De Ligt. Ce qui a clairement refroidi le Barça. De quoi ravir la direction du PSG, qui, elle, serait prête à accepter toutes les demandes des Bataves. Attention toutefois au fair-play financier, vu que Paris reste encore dans le viseur de l'UEFA...