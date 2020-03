PSG : Al-Khelaïfi peut zapper ce plan B de luxe à 35 ME

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato, le PSG sera dans l’obligation de recruter un défenseur central afin de combler le départ de Thiago Silva.

Pour l’heure, la priorité du Paris Saint-Germain se nomme Kalidou Koulibaly. Samedi après-midi, le journaliste italien Nicolo Schira dévoilait que Nasser Al-Khelaïfi était prêt à offrir un contrat de cinq ans avec un salaire de 10 ME au Sénégalais. Toutefois, il sera plus délicat de convaincre Naples dans ce dossier, raison pour laquelle le PSG explore plusieurs autres pistes en parallèle. L’une d’entre elles menait à Gabriel, révélation de la saison en Ligue 1 sous les couleurs de Lille. Mais l’avenir du Brésilien des Dogues semble davantage s’écrire en Premier League qu’au Paris Saint-Germain…

Courtisé par Everton, le taulier du LOSC devrait finalement prendre la direction de Chelsea. C’est tout du moins la tendance, selon les informations récoltées par Manu Lonjon. « Gabriel (LOSC) à Chelsea, c’est très chaud. Quasi bouclé. Everton tente aussi le coup mais Chelsea loin devant » a indiqué le journaliste d’Eurosport sur son compte Twitter. Plus tôt dans la semaine, l’insider britannique Duncan Castles dévoilait que Lille avait accepté deux offres à 35 ME de la part de Chelsea et d’Everton pour son défenseur brésilien. Visiblement, Gabriel a fait son choix et s’engagera donc en faveur des Blues à l’issue de la saison. Privée de recrutement l’été dernier, l’écurie de Frank Lampard ne s’est pas faite attendre pour dégainer dans l’optique du prochain mercato et tient donc son premier renfort de l'intersaison, au grand dam du Paris Saint-Germain qui peut oublier ce plan B de luxe en défense.