PSG : Al-Khelaïfi patron de la LFP, Fred Hermel écoeuré

C’est la polémique du retour en Ligue 1 du PSG. Le club de la capitale a demandé et obtenu le report de son match de reprise face à Lens, prévu initialement ce samedi et qui aura lieu en septembre.

Le motif ? Les joueurs parisiens ont besoin de se remettre de leur émotion et de profiter un peu de leur famille après avoir vécu en bulle pendant deux semaines pour éviter tout contact extérieur. Compréhensible ou pas, chacun se fera son avis, mais obtenir une période de repos de quasiment deux semaines pour digérer une finale européenne perdue, c’est du rarement vu et cela choque Fred Hermel. Le consultant de RMC, suiveur attentif du RC Lens, ne comprend pas comment ce report a pu être décidé avec l’accord de tout le monde, et accuse même Nasser Al-Khelaïfi d’être le véritable patron du football professionnel français.

« L.A.M.E.N.T.A.B.L.E. Un calendrier à la carte. Lamentable aussi que Lens accepte. Donc le PSG ne peut pas jouer un match le dimanche et un autre le samedi d’après... Cela ouvre la porte à tous les excès. Comment la Ligue pourra-t-elle désormais refuser d’autres demandes... En fait le nouveau président de la Ligue c’est Nasser Al-Khelaïfi… Toutes mes félicitations!!! », a balancé le spécialiste du football espagnol sur RMC. Une attaque sur une décision qui risque en effet de faire parler, sachant qu’il y a parfois eu des décalages de matchs avant les matchs européens, mais rarement une semaine après une rencontre. Toutefois, il est bon de rappeler que le PSG est sur le pont depuis deux mois désormais, et que le calendrier de cette saison, entre le Covid-19 et les matchs de Coupe d’Europe pendant que la saison suivante a déjà débuté, ne semble obéir à aucune règle.