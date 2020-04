PSG : Al-Khelaifi obsédé par la Ligue des champions plus que la L1

Dans : PSG.

Le président du Paris Saint-Germain est omniprésent dans les discussions qui ont lieu pour relancer la Ligue 1. Mais Nasser Al-Khelaifi a peut-être autre chose en tête.

Plutôt loin des terrains de Ligue 1 ces derniers mois, laissant à Leonardo le soin de diriger le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi est revenu sur le devant de la scène depuis le début de l’épidémie de coronavirus, et l’arrêt brutal du football mondial. Le dirigeant qatari est monté au créneau en prenant la tête de la délégation de la LFP qui négocie avec Canal+ pour récupérer une partie des droits TV, et au sein du bureau de la Ligue il semble avoir pris le pouvoir. Pour pas mal de présidents de Ligue 1, Nasser Al-Khelaifi est une vraie bénédiction pour le football professionnel français. Mais pour d’autres, le président du PSG est surtout totalement obsédé par le parcours de son club en Ligue des champions, au point même de tout faire afin que la saison reprenne impérativement.

En obtenant cela, Nasser Al-Khelaifi semble aussi vouloir défendre ses propres intérêts. « Autre motivation du dirigeant qatarien : le PSG possède une vraie chance de gagner la Ligue des champions, il en est convaincu. Si le championnat reprend, ce sera autant de matchs de plus pour se préparer et relancer la machine en vue de la Coupe d’Europe, qui elle aussi verse des droits télé », explique, dans Le Parisien, Dominique Sévérac. Il est vrai que le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et que le hasard serait terrible pour le club de la capitale si cette compétition ne pouvait pas aller à son terme, ou si le PSG ne pouvait aborder la fin de la C1 sans avoir de réelle préparation.