PSG : Al-Khelaifi ne veut plus d'un Diva Saint-Germain

Nasser Al-Khelaifi a rappelé avec vigueur que tout n'est pas permis lorsque l'on est un joueur du PSG. Et le président qatari de remettre quelques pendules à l'heure.

Nasser Al-Khelaifi se fait plutôt discret dans les médias, le président du Paris Saint-Germain ayant fait revenir Leonardo la saison passée justement pour faire face à la presse. Mais, ayant été désigné par France-Football comme la personne la plus influente du football mondial, devant Cristiano Ronaldo et Gianni Infantino, Nasser Al-Khelaifi est sorti de son mutisme pour s’exprimer sur la situation actuelle du football, mais également sur la manière dont il voit l’avenir du PSG. Et cela est l’occasion pour le dirigeant qatari de rappeler ce qu’il avait déjà dit dans le passé, à savoir que le club de la capitale était plus important que n’importe quelle star et que tout le monde devait s’en rendre compte.

Alors que le Paris Saint-Germain ne sait pas de quoi sera fait son avenir sur le plan européen, même s’il a son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et si les dossiers Neymar et Mbappé agitent la presse, Nasser Al-Khelaifi a clairement fixé la ligne de conduite qu’il exigeait désormais au PSG. « Je rencontre plein d'acteurs du monde du sport, dont beaucoup parmi eux ont une grande influence. Mais au PSG, nous plaçons l'institution au-dessus de tout et de tous. Ceux qui travaillent au PSG le savent déjà et ceux qui nous rejoindront à l'avenir le feront en toute connaissance de cause (...) Avec la crise actuelle, les présidents se doivent d'avoir un leadership encore plus affirmé pour donner des lignes directrices fortes et impactantes. Et les joueurs, en tant que modèles pour beaucoup de jeunes, doivent aussi prendre plus de responsabilités en tant qu'influenceurs de la nouvelle génération », a prévenu le président du Paris SG, histoire de ne plus voir certains comportements au sein de son équipe.