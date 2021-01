PSG : Al-Khelaïfi ne lâchera jamais l'affaire prévient Matuidi

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé à Telefoot, Blaise Matuidi a une nouvelle fois déclaré son amour au PSG.

Joueur clé du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2017, Blaise Matuidi avait ensuite rejoint la Juventus après 295 matchs sous le maillot parisien. Depuis août 2020, le champion du monde 2018 évolue à l'Inter Miami, franchise de David Beckham. Une décision assumée qui semble ravir sa famille, même si elle éloigne le milieu de terrain de l'Euro 2021, évoluant dans un championnat moins médiatisé. Interrogé par Telefoot sur son aventure en MLS, le joueur de 33 ans en a profité pour réitérer son affection pour le PSG, le club de son coeur.

« Bien sûr, je reste toujours un grand fan du PSG. J'étais très heureux de voir que Paris a franchi le cap en allant en finale de Ligue des Champions. C'est pas donné à tout le monde, c'est de bon augure pour la suite. Je pense que le projet avance, je sais que le Président va pas s'arrêter là, et qu'il a envie de la gagner, c'est son rêve. C'est mon club de coeur, j'ai toujours rêvé de porter le maillot du PSG, de ma ville. Mon rêve s'est réalisé. J'ai gagné l'amour des Parisiens, et même aujourd'hui quand je traverse la rue, y'a toujours un petit mot sympa » a déclaré l'ancien numéro 8 parisien, très ému au moment de revisionner des images de lui sous le maillot du PSG. Avec le club de la capitale, Blaise Matuidi a remporté 5 titres de champion de France et 3 Coupes de France notamment. Il attend désormais le titre suprême en Ligue des Champions, comme un vrai supporter.